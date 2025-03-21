"Они воюют друг с другом": Трамп отреагировал на российские обстрелы в условиях перемирия
- Президент США Дональд Трамп отреагировал на обстрелы Украины после согласия Путина на перемирие, отметив, что Украина и Россия "воюют друг с другом".
- Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций против России из-за обстрелов и выразил уверенность в возможности достижения полного прекращения огня.
- После прекращения боевых действий, по словам Трампа, начнутся переговоры по "разделу территорий", которые уже продолжаются.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние обстрелы Украины после того, как Путин якобы согласился на перемирие. Он заявил, что Украина и Россия "воюют друг с другом".
Трамп уклонился от ответа, введет он из-за этого новые санкции в отношении России или нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.
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Как Трамп реагирует на нарушение Россией условий перемирия
Журналистка поинтересовалась, рассматривает ли Вашингтон возможность введения новых санкций против Москвы из-за продолжения обстрелов.
Они воюют друг с другом. Мы имеем перемирие во многих сферах, на данный момент все идет очень хорошо,
– ответил ей Трамп.
Он также отметил, что "некоторые солдаты были окружены другими солдатами" и выразил уверенность в том, что вскоре удастся достичь полного прекращения огня, что станет предпосылкой для заключения мирного соглашения.
По словам Трампа, после прекращения боевых действий начнутся переговоры по "разделу территорий", и эти процессы продолжаются прямо сейчас.