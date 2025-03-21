"Они воюют друг с другом": Трамп отреагировал на российские обстрелы в условиях перемирия

Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние обстрелы Украины после того, как Путин якобы согласился на перемирие. Он заявил, что Украина и Россия "воюют друг с другом".

Трамп уклонился от ответа, введет он из-за этого новые санкции в отношении России или нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.

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Как Трамп реагирует на нарушение Россией условий перемирия

Журналистка поинтересовалась, рассматривает ли Вашингтон возможность введения новых санкций против Москвы из-за продолжения обстрелов.

Они воюют друг с другом. Мы имеем перемирие во многих сферах, на данный момент все идет очень хорошо,

– ответил ей Трамп.

Он также отметил, что "некоторые солдаты были окружены другими солдатами" и выразил уверенность в том, что вскоре удастся достичь полного прекращения огня, что станет предпосылкой для заключения мирного соглашения.

По словам Трампа, после прекращения боевых действий начнутся переговоры по "разделу территорий", и эти процессы продолжаются прямо сейчас.