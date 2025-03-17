Большой вопрос – хочет ли Россия мира, – Каллас рассказала о переговорах по перемирию

В ЕС приветствуют результаты американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Однако российские условия для прекращения огня в Украине заставляют сомневаться в том, действительно ли Москва хочет мира.

Об этом рассказала представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает 24 Канал. Она пообщалась с журналистами накануне встречи с министрами иностранных дел 17 марта.

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Что заявила Каллас

В понедельник, 17 марта, состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам. По словам Каллас, на нем обсудят Украину и Ближний Восток, с акцентом на Сирию и Газу.

Сначала, конечно, мы собираемся обсудить Украину, и мы действительно приветствуем переговоры в Джидде и их результаты. Теперь нам нужно увидеть, что мяч на стороне России, и какие условия они выдвигают. А это большой вопрос – хотят ли они мира,

– сказала чиновница.

Она добавила, что условия России соответствуют ее конечным целям, которые страна хочет достичь войной.

К слову, на встречу пригласили министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. После неформального обмена мнениями с ним в режиме видеоконференции политики планируют обсудить агрессивную войну России.