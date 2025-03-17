Про це розповіла представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає 24 Канал. Вона поспілкувалася з журналістами напередодні зустрічі з міністрами закордонних справ 17 березня.

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Що заявила Каллас

У понеділок, 17 березня, відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ. За словами Каллас, на ньому обговорять Україну й Близький Схід, з акцентом на Сирію та Газу.

Спершу, звичайно, ми збираємося обговорити Україну, і ми дійсно вітаємо переговори в Джидді та їхні результати. Тепер нам потрібно побачити, що м’яч на боці Росії, і які умови вони висувають. А це велике питання – чи хочуть вони миру,

– сказала посадовиця.

Вона додала, що умови Росії відповідають її кінцевим цілям, які країна хоче досягти війною.

До слова, на зустріч запросили міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Після неформального обміну думками з ним в режимі відеоконференції політики планують обговорити агресивну війну Росії.