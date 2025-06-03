США разочарованы, но не удивлены требованиями России на переговорах, – ABC News

Американские чиновники разочарованы требованиями России, которые та выдвинула на переговорах по 30-дневному перемирию. В Вашингтоне считают эти пункты невыполнимыми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Как в США реагируют на требования России о перемирии

Американские чиновники заявили изданию, что они разочарованы, но не удивлены существенным перечнем требований, которые Россия выдвинула Украине, чтобы согласиться на 30-дневное перемирие.

В Белом доме говорят, что документ содержит ряд пунктов, которые как Украина, так и администрация Трампа считают неприемлемыми. В США назвали это явной попыткой Москвы отсрочить переговоры по окончанию войны.

Чиновники также утверждают, что еще до последних переговоров у президента Дональда Трампа росло разочарование из-за отсутствия прогресса в направлении мира. Ранее он критиковал как Украину, так и Россию, но в последние дни решил все больше дистанцироваться от процесса.

Журналисты напомнили, что Трамп ранее угрожал ввести новые санкции против Москвы. Но после завершения второго раунда переговоров в понедельник не было никаких сигналов, что Белый дом предпринял каких-либо шагов для воплощения этих угроз в реальность.

К слову, ранее СМИ обнародовали российский вариант так называемого "меморандума", который содержит циничные пункты о перемирии и окончании огня в Украине. В частности, оккупанты требуют вывода украинских военных с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также прекращения мобилизации, поставки оружия в Украину и отмены военного положения в нашем государстве.