Россия отвергает идею перемирия, которую продвигает президент Зеленский. Кроме того, в Кремле не поддерживают подходов Запада к урегулированию войны.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передает ТАСС.

Смотрите также Мирные переговоры в ОАЭ в тупике: стороны приблизились во всем, кроме ключевых вопросов

Почему Россия не согласится на временное перемирие?

По словам Лаврова, предложенное Киевом прекращение огня является неприемлемым для Москвы. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает формат перемирия без выполнения собственных условий и видения урегулирования "конфликта".

В то же время глава МИД прокомментировал 28-пунктный мирный план, мол, в документе содержалось требование к Киеву по обеспечению прав нацменьшинств, в частности в вопросах языка и религии. Впрочем, по его словам, Европа и Украина "перелопатили" план и вычеркнули эти положения из своего варианта документа.

Среди других заявлений российского дипломата:

В мирном плане США из 28 пунктов было записано требование к Украине обеспечить права нацменьшинств, включая язык и религию, Европа и Киев вычеркнули их.

Проблема украинского "кризиса" не в территории, а в "русофобском нацистском режиме".

Лавров назвал Зеленского "неадекватным" из-за призыва убивать по 50 тысяч россиян ежемесячно.

Балты, немцы и французы вместе с генсеком НАТО и президентом Еврокомиссии раздувают историю о подготовке к третьей мировой войне, которую якобы начнет Россия.

Американские эксперты уверены, что Россия не имеет претензий на Гренландию.

Какие требования к Киеву выдвигает Москва?