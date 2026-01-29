Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю турецьким ЗМІ, передає ТАСС.

Дивіться також Мирні переговори в ОАЕ у глухому куті: сторони наблизились в усьому, крім ключових питань

Чому Росія не погодиться на тимчасове перемир'я?

За словами Лаврова, запропоноване Києвом припинення вогню є неприйнятним для Москви. Він наголосив, що Росія не розглядає формат перемир'я без виконання власних умов та бачення врегулювання "конфлікту".

Водночас очільник МЗС прокоментував 28-пунктний мирний план, мовляв, у документі містилась вимога до Києва щодо гарантування прав нацменшинам, зокрема у питаннях мови та релігії. Втім, за його словами, Європа та Україна "перелопатили" план та викреслили ці положення зі свого варіанту документа.

Серед інших заяв російського дипломата:

  • У мирному плані США з 28 пунктів було записано вимогу до України забезпечити права нацменшин, включно з мовою та релігією, Європа та Київ викреслили їх.
  • Проблема української "кризи" не в території, а в "русофобському нацистському режимі".
  • Лавров назвав Зеленського "неадекватним" через заклик вбивати по 50 тисяч росіян щомісяця.
  • Балти, німці та французи разом з генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії роздмухують історію про підготовку до третьої світової війни, яку нібито почне Росія.
  • Американські експерти впевнені, що Росія не має претензій на Гренландію.

Які вимоги до Києва висуває Москва?

  • Росія наполягає на контролі над Запорізькою АЕС. Крім того, Путін вимагає скорочення української армії та закриття перспективи вступу України до НАТО.

  • Росія прагне, аби Україна відмовилася від чотирьох анексованих областей та не погоджується на розміщення європейських військових для контролю припинення вогню.

  • Експерти припускають, що за вищепереліченими вимогами Кремля криється дещо більше – "денацифікація", "демілітаризація", повний контроль над політичним курсом України та зміна безпекової структури Європи.

  • Москва прагне повної капітуляції Києва.