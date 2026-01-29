Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю турецьким ЗМІ, передає ТАСС.

Чому Росія не погодиться на тимчасове перемир'я?

За словами Лаврова, запропоноване Києвом припинення вогню є неприйнятним для Москви. Він наголосив, що Росія не розглядає формат перемир'я без виконання власних умов та бачення врегулювання "конфлікту".

Водночас очільник МЗС прокоментував 28-пунктний мирний план, мовляв, у документі містилась вимога до Києва щодо гарантування прав нацменшинам, зокрема у питаннях мови та релігії. Втім, за його словами, Європа та Україна "перелопатили" план та викреслили ці положення зі свого варіанту документа.

Серед інших заяв російського дипломата:

У мирному плані США з 28 пунктів було записано вимогу до України забезпечити права нацменшин, включно з мовою та релігією, Європа та Київ викреслили їх.

Проблема української "кризи" не в території, а в "русофобському нацистському режимі".

Лавров назвав Зеленського "неадекватним" через заклик вбивати по 50 тисяч росіян щомісяця.

Балти, німці та французи разом з генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії роздмухують історію про підготовку до третьої світової війни, яку нібито почне Росія.

Американські експерти впевнені, що Росія не має претензій на Гренландію.

Які вимоги до Києва висуває Москва?