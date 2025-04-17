Трамп до сих пор хочет установить перемирие в Украине до конца апреля, – The Economist

У Дональда Трампа не получилось закончить войну России против Украины за сутки, но он установил новый срок –за 100 дней своего президентства, то есть до конца апреля. Тем временем поддержка США Украине продолжает уменьшаться.

Президент США оказался снисходительным к России и враждебным к Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Действительно ли Трамп пытается установить мир в Украине

Россия продолжает игнорировать призывы Соединенных Штатов к 30-дневному безусловному прекращению огня. В свою очередь Украина согласилась на это еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии.

Зато Кремль даже усилил свои удары по территории Украины. Например, в результате ракетного удара по центру Сум 13 апреля погибли 35 человек, а атака на Кривой Рог 4 апреля убила 20 горожан.

Более того, 14 апреля Трамп цинично обвинил Зеленского и Байдена во вторжении России.

В заявлениях Трампа полностью отсутствуют какие-либо упоминания о дополнительной военной помощи Украине. На самом деле поддержка со стороны США сокращается. Поставка вооружения, одобренная Джо Байденом, завершится в течение ближайших месяцев, и Трамп не дал разрешения на новые поставки. Вероятность нового бюджетного финансирования в поддержку Украины является низкой,

– отметили в The Economist.

В издании отметили, что США все меньше помогают Украине – в этом увеличивается роль стран Европы. Великобритания и Франция продвигают инициативу создания "сил сдерживания" в нашей стране, которые бы помогали после возможного прекращения огня. Россия выступает против такой идеи, даже несмотря на то, что США не гарантируют поддерживать Европу в этом плане.

Бывший работник Совета национальной безопасности Байдена Дэвид Шаймер заявил, что европейцы должны передать Украине больше запасов оружия, несмотря на риски.

К слову, Германия передала Украине новую военную помощь. Среди нее: бронированные машины, система защиты от беспилотников, дроны, пакет боеприпасов и ракет.