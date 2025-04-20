20 апреля, 08:39
В ЕС скептически настроены относительно "пасхального перемирия"
Основні тези
- Президент Путин объявил о "пасхальном перемирии", но ЕС реагирует осторожно из-за репутации России как агрессора.
- Главный представитель Европейской комиссии Анита Гиппер подчеркнула необходимость реального прекращения агрессии для длительного перемирия.
В субботу, 19 апреля, Путин объявил о так называемом пасхальном перемирии. Европейский Союз отреагировал на прекращение огня довольно осторожно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что ЕС говорит о "пасхальном перемирии"
Так, главный представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер напомнила, что Россия имеет репутацию агрессора.
Сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня,
– сказала она.
Гиппер напомнила, что уже прошло больше месяца после того, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.
"Россия могла бы остановить эту войну в любой момент, если бы она этого действительно захотела... Мы продолжаем поддерживать Украину за длительный, справедливый и всеобъемлющий мир", – отметила пресс-секретарь.
Заметим, ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил сомнение относительно того, ли "пасхальное перемирие" действительно является стремлением России остановить боевые действия, а не пустыми словами. Он отметил, что Путин должен конструктивно отреагировать на инициативу Дональда Трампа по 30-дневному прекращению боевых действий.