Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що ЄС говорить про "великоднє перемир'я"
Так, головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер нагадала, що Росія має репутацію агресора.
Спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню,
– сказала вона.
Гіппер нагадала, що вже минуло більш як місяць після того, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.
"Росія могла б зупинити цю війну в будь-який момент, якби вона цього дійсно захотіла... Ми продовжуємо підтримувати Україну за тривалий, справедливий і всеосяжний мир", – зазначила речниця.
Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив сумнів щодо того, чи "великоднє перемир'я" дійсно є прагненням Росії зупинити бойові дії, а не пустими словами. Він наголосив, що Путін має конструктивно відреагувати на ініціативу Дональда Трампа щодо 30-денного припинення бойових дій.