Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что ЕС говорит о "пасхальном перемирии"

Так, главный представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер напомнила, что Россия имеет репутацию агрессора.

Сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня,

– сказала она.

Гиппер напомнила, что уже прошло больше месяца после того, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

"Россия могла бы остановить эту войну в любой момент, если бы она этого действительно захотела... Мы продолжаем поддерживать Украину за длительный, справедливый и всеобъемлющий мир", – отметила пресс-секретарь.