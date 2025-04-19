Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на агенцію ANSA.

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Що думають в Італії щодо перемир'я в Україні на Великдень

Як зазначив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні будь-які кроки, що наближають Україну до миру є важливими. Однак чи є заяви Путіна про тимчасове "великоднє перемир'я" дійсно прагненням призупинити бойові дії, чи пустими словами, він не впевнений.

Як я завжди кажу, потрібно заохочувати всі сторони до переговорів. Незрозуміло, як Росія буде поважати коротке перемир’я, а Путін повинен прийняти рішення, щоб нарешті припинити війну, яку він розпочав,

– зазначив Таяні.

Італійський міністр МЗС також додав, що Путін має конструктивно відреагувати на ініціативу Дональда Трампа щодо 30-денного припинення бойових дій, аби можна було в майбутньому досягти справжнього завершення війни, яке "має бути справедливим і тривалим".

Раніше Владімір Путін зазнчив, що Україна нібито понад 100 разів порушила домовленості про заборону ударів по енергетиці. Також він підкреслив, що зараз Київ може показати, чи справді готовий до завершення бойових дій.

Однак вже відомо, що заяви Росії про припинення вогню з 18:00 19 квітня не відбулося – Росія продовжила запускати дрони по Україні та вести бої на фронті. Хоча Володимир Зеленський висловив повну згоду щодо початку "великоднього перемир'я".