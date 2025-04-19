Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка у коментарі "Суспільному.Харків". Путін буцімто наказав зупинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

До теми "Великоднє перемир'я": усі заяви України і Росії та що відбувається на лінії фронту

Що відбувається на фронті

Як наголосив Федоренко. станом на 20:00 на Харківщині не було ніякого "великоднього перемир'я". Російські окупанти продовжували вести вогонь по позиціях Сил оборони України.

Театр воєнних дій наразі залишається без змін. Росіяни продовжують вести вогневе ураження позицій Сил оборони доступними їм силами і засобами. Нічого не змінилося порівняно з учорашнім днем. Нічого,

– розповів Федоренко.

На його думку, у такий спосіб Росія хоче спробувати задобрити Трампа та показати, що вони готові до подальшого діалогу. Паралельно вони будуть продовжувати вести бойові дії.

На моє переконання, це виключно спроба Росії задобрити Трампа, для того, щоб мати можливості, продовжуючи війну, вести умовний діалог. Таким чином Путін легалізує себе в міжнародній спільноті за допомогою Трампа, виходячи з ізоляції,

– підкреслив військовий.

Додамо, президент Володимир Зеленський погодився на "великоднє перемир'я". Однак Україна діятиме дзеркально щодо Росії. Якщо окупанти будуть стріляти, то буде вогонь у відповідь. Якщо ж повна тиша дійсно запанує, то Україна готова її продовжити і після 20 квітня.