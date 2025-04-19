Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко в комментарии "Суспільному.Харків". Путин якобы приказал остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

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Что происходит на фронте

Как отметил Федоренко, по состоянию на 20:00 на Харьковщине не было никакого "пасхального перемирия". Российские оккупанты продолжали вести огонь по позициям Сил обороны Украины.

Театр военных действий пока остается без изменений. Россияне продолжают вести огневое поражение позиций Сил обороны доступными им силами и средствами. Ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. Ничего,

– рассказал Федоренко.

По его мнению, таким образом Россия хочет попытаться задобрить Трампа и показать, что они готовы к дальнейшему диалогу. Параллельно они будут продолжать вести боевые действия.

По моему убеждению, это исключительно попытка России задобрить Трампа, чтобы иметь возможности, продолжая войну, вести условный диалог. Таким образом Путин легализует себя в международном сообществе с помощью Трампа, выходя из изоляции,

– подчеркнул военный.

Добавим, президент Владимир Зеленский согласился на "пасхальное перемирие". Однако Украина будет действовать зеркально в отношении России. Если оккупанты будут стрелять, то будет ответный огонь. Если же полная тишина действительно будет, то Украина готова ее продолжить и после 20 апреля.