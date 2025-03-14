Трамп анонсировал детали по перемирию в Украине на следующей неделе
- Трамп анонсировал, что 17 марта могут появиться важные новости о прекращении огня в Украине.
- Президент США отметил, что верит в согласие Владимира Путина и что с Россией все идет хорошо.
- Трамп избежал прямого ответа на вопрос о возможной реакции США в случае нарушения перемирия.
Президент США Дональд Трамп считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации относительно возможного прекращения огня в Украине. Он отмечает, что с Россией сейчас "все идет хорошо".
Трамп добавил, что верит в согласие Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фрагмент интервью Трампа журналистке Шерил Эткиссон.
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Трамп анонсировал новые детали по перемирию
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий понедельник, 17 марта, могут появиться важные новости о прекращении огня в Украине.
Он отметил, что с Россией, по его мнению, "все идет хорошо".
Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо,
– заявил Трамп.
Он избежал прямого ответа на вопрос о возможной реакции США в случае нарушения перемирия со стороны России, однако в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.