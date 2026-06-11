Персонал эвакуировали, несколько этажей закрыли: в Пентагоне произошел выброс опасных веществ
В здании Министерства обороны США произошел инцидент с опасными материалами. Из-за угрозы для персонала власти были вынуждены срочно эвакуировать несколько этажей здания.
Об этом пишет CNN.
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Что известно об инциденте с выбросом опасных веществ в Пентагоне?
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы Пентагона «обнаружили проблему с качеством воздуха, которая требует принятия мер предосторожности, пока не выяснят ее серьезность».
Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, в частности приказ об укрытии на месте для пораженной зоны. Команды реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку людям, находящимся в здании,
– сказал Парнелл.
Команда реагирования на опасные материалы Агентства защиты сил Пентагона уже работает на месте.
В сообщении, отправленном командой безопасности Пентагона, говорится, что была обнаружена «проблема с качеством воздуха» и необходимы дополнительные тестирования.
На месте происшествия также работают усиленные подразделения пожарной службы и специалисты по химической и радиологической защите. Они пытаются установить точный источник выброса и характер опасного вещества.
Информация о возможных пострадавших или угрозе теракта пока не поступала.
Напомним, ранее Пентагон обнародовал вторую партию видео и документов о неидентифицированных воздушных явлениях. Эти файлы годами оставались малоизвестными или засекреченными.