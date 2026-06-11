Персонал эвакуировали, несколько этажей закрыли: в Пентагоне произошел выброс опасных веществ

В здании Министерства обороны США произошел инцидент с опасными материалами. Из-за угрозы для персонала власти были вынуждены срочно эвакуировать несколько этажей здания.

Об этом пишет CNN.

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Что известно об инциденте с выбросом опасных веществ в Пентагоне?

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы Пентагона «обнаружили проблему с качеством воздуха, которая требует принятия мер предосторожности, пока не выяснят ее серьезность».

Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, в частности приказ об укрытии на месте для пораженной зоны. Команды реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку людям, находящимся в здании,

– сказал Парнелл.

Команда реагирования на опасные материалы Агентства защиты сил Пентагона уже работает на месте.

В сообщении, отправленном командой безопасности Пентагона, говорится, что была обнаружена «проблема с качеством воздуха» и необходимы дополнительные тестирования.

На месте происшествия также работают усиленные подразделения пожарной службы и специалисты по химической и радиологической защите. Они пытаются установить точный источник выброса и характер опасного вещества.

Информация о возможных пострадавших или угрозе теракта пока не поступала.

Напомним, ранее Пентагон обнародовал вторую партию видео и документов о неидентифицированных воздушных явлениях. Эти файлы годами оставались малоизвестными или засекреченными.