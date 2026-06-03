В Пентагоне объявили о новых ограничениях для представителей СМИ. Об этом пишет Politico.

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Что известно о закрытии пресс-офиса Пентагона?

Отныне журналистам запрещено находиться в пресофисе американского оборонного ведомства, который в течение многих лет использовался для общения с военными чиновниками и проведения интервью.

Как сообщает Politico, в Министерстве обороны США объяснили это решение тем, что помещение получило статус зоны с ограниченным доступом. Его планируют использовать для работы сотрудников, которые имеют дело с конфиденциальными материалами и подготовкой официальных речей.

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Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес подчеркнул, что решение не связано с попыткой ограничить работу медиа. По его словам, ведомство остается "самым прозрачным министерством обороны в истории". В то же время новые правила вызвали недовольство среди журналистского сообщества.

Стоит отметить, что пресофис Пентагона десятилетиями оставался открытым для представителей СМИ. Именно здесь журналисты могли общаться с должностными лицами Министерства обороны, задавать вопросы, проводить интервью и участвовать в запланированных встречах. При этом помещение не использовалось для обсуждения или хранения секретной информации.

Ранее ряд американских медиа уже оспаривал в судах ограничения доступа к Пентагону. В частности, иск против администрации Дональда Трампа подала газета The New York Times, утверждая, что новая политика затрудняет освещение деятельности оборонного ведомства. Стоит отметить, что министр обороны США Пит Гегсет еще с начала своей работы выступал за усиление контроля над доступом журналистов в Пентагон. Ранее это уже приводило к конфликтам с медиа и судебным разбирательствам, а федеральные суды дважды признавали отдельные ограничения такими, что могут противоречить Первой поправке к Конституции США.

Напомним, Министерство обороны США уже ограничивало доступ пресс-фотографов к брифингам по войне между США, Израилем и Ираном после публикации снимков министра обороны Пита Гегсета, которые не понравились его команде. Речь шла о брифинге 2 марта, где работали фотографы ведущих агентств, в частности AP, Reuters и Getty Images. После публикации фото этих мероприятий фотографов не допустили к следующим брифингам 4 и 10 марта. В Пентагоне объяснили это нехваткой места в зале и организационными ограничениями, отметив, что материалы с брифингов и в дальнейшем публиковали в открытом доступе.