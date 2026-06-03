У Пентагоні оголосили про нові обмеження для представників ЗМІ. Про це пише Politico.

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Що відомо про закриття пресофісу Пентагона?

Відтепер журналістам заборонено перебувати в пресофісі американського оборонного відомства, який протягом багатьох років використовувався для спілкування з військовими посадовцями та проведення інтерв'ю.

Як повідомляє Politico, у Міністерстві оборони США пояснили це рішення тим, що приміщення отримало статус зони з обмеженим доступом. Його планують використовувати для роботи співробітників, які мають справу з конфіденційними матеріалами та підготовкою офіційних промов.

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Виконувач обов'язків прессекретаря Пентагону Джоел Вальдес наголосив, що рішення не пов'язане зі спробою обмежити роботу медіа. За його словами, відомство залишається "найпрозорішим міністерством оборони в історії". Водночас нові правила викликали невдоволення серед журналістської спільноти.

Варто зазначити, що пресофіс Пентагону десятиліттями залишався відкритим для представників ЗМІ. Саме тут журналісти могли спілкуватися з посадовцями Міністерства оборони, ставити запитання, проводити інтерв'ю та брати участь у запланованих зустрічах. При цьому приміщення не використовувалося для обговорення чи зберігання секретної інформації.

Раніше низка американських медіа вже оскаржувала в судах обмеження доступу до Пентагону. Зокрема, позов проти адміністрації Дональда Трампа подала газета The New York Times, стверджуючи, що нова політика ускладнює висвітлення діяльності оборонного відомства. Варто зазначити, що міністр оборони США Піт Гегсет ще з початку своєї роботи виступав за посилення контролю над доступом журналістів до Пентагону. Раніше це вже призводило до конфліктів із медіа та судових розглядів, а федеральні суди двічі визнавали окремі обмеження такими, що можуть суперечити Першій поправці до Конституції США.

Нагадаємо, Міністерство оборони США вже обмежувало доступ пресфотографів до брифінгів щодо війни між США, Ізраїлем та Іраном після публікації знімків міністра оборони Піта Гегсета, які не сподобалися його команді. Йшлося про брифінг 2 березня, де працювали фотографи провідних агентств, зокрема AP, Reuters і Getty Images. Після публікації фото цих заходів фотографів не допустили до наступних брифінгів 4 і 10 березня. У Пентагоні пояснили це браком місця у залі та організаційними обмеженнями, зазначивши, що матеріали з брифінгів і надалі публікували у відкритому доступі.