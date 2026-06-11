Про це пише CNN.

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Що відомо про інцидент із викидом небезпечних речовин у Пентагоні?

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що системи Пентагону "виявили проблему з якістю повітря, яка вимагає вжиття запобіжних заходів, доки не з'ясують її серйозність".

Департамент виконує стандартні протоколи захисту, зокрема наказ про укриття на місці для ураженої зони. Команди реагування перебувають на місці та готові надати підтримку людям, які перебувають у будівлі,

– сказав Парнелл.

Команда реагування на небезпечні матеріали Агентства захисту сил Пентагону вже працює на місці.

У повідомленні, надісланому командою безпеки Пентагону, йдеться, що було виявлено "проблему з якістю повітря" і необхідні додаткові тестування.

На місці події також працюють посилені підрозділи пожежної служби та фахівці з хімічного й радіологічного захисту. Вони намагаються встановити точне джерело викиду та характер небезпечної речовини.

Інформація про можливих постраждалих або загрозу теракту наразі не надходила.

Нагадаємо, раніше Пентагон оприлюднив другу партію відео та документів про неідентифіковані повітряні явища. Ці файли роками залишалися маловідомими або засекреченими.