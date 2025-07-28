Эрдоган стремится организовать встречу Трампа и Путина в Турции: как реагируют в Кремле

Пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что Турция "нравится всем участникам переговоров". По его словам, руководство страны обеспечивает хорошие условия для продолжения диалога между российской и украинской сторонами.

Он также высказался относительно предложения президента Турции Реджепа Эрдогана организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что сказал Песков о встрече Трампа и Путина?

Отвечая на вопрос о возможных переговорах Путина и Трампа, Песков поблагодарил Анкару и руководство Турции за усилия в помощи по поиску путей урегулирования. А также за условия, которые обеспечивает турецкое руководство по переговорам.

К слову, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует позвонить американскому и российскому президентам – Дональду Трампу и Владимиру Путину. Целью является встреча лидеров Украины, России и США.

Он отметил, что, проводя переговоры с Путиным и Трампом, Турция хочет понять, удастся ли ей собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле.

Стоит заметить, что недавно, перед переговорами в Стамбуле, Эрдоган уже говорил с Путиным. Тогда во время телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения, войну в Украине и ситуацию в Сирии.