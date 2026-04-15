Когда Петер Мадьяр официально возглавит правительство Венгрии: уже известна дата

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах провел встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Венгерские руководители обсудили быстрый переход власти, а также даты, когда Мадьяр сможет возглавить правительство страны.

Об этом пишет BBC News Украина.

Интересно Мадьяр застал Орбана в собственной резиденции: чем занимался действующий премьер-министр

Когда Мадьяр официально станет премьером Венгрии?

По словам Петера Мадьяра, официальные результаты выборов объявят 4 мая, а первое заседание нового парламента может состояться уже 6 или 7 мая.

Президент сообщил мне, что на первом заседании нового парламента он предложит мне занять должность премьер-министра и сформировать правительство – как лидеру партии, получившей наибольшее количество голосов,

– заявил Мадьяр.

Политик также отметил, что президент пообещал способствовать ускорению процесса.

"Президент согласился сделать все от него зависящее, чтобы ускорить процесс созыва первого заседания новой Национальной ассамблеи", – рассказал лидер "Тисы".

В то же время Мадьяр добавил, что призвал Шуйока уйти в отставку.

Я еще раз сказал ему, что, по моему мнению и по мнению венгерского народа, он недостоин олицетворять единство венгерской нации и неспособен обеспечить соблюдение закона,

– отметил будущий венгерский премьер.

Что Мадьяр заявил о венгерских государственных СМИ?

После победы политик резко раскритиковал венгерские государственные медиа и заявил о намерении изменить их работу. По его словам, значительная часть СМИ находится под влиянием союзников Виктора Орбана.

"Каждый венгр заслуживает того, чтобы общественные СМИ говорили правду", – подчеркнул Мадьяр.

Политик добавил, что не стремится к мести, несмотря на длительные информационные атаки против него и его семьи. Однако он открыто заявил о намерении приостановить новостное освещение государственных СМИ.

Кстати, советник Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил в эфире 24 Канала мнение, что Европа выиграла от результатов выборов в Венгрии. По словам эксперта, Венгрия и Евросоюз могут быстро прийти к консенсусу, и все вопросы будут решены, что очень хорошо, в частности, и для Украины.

Какую политику Петер Мадьяр планирует вести в отношении Украины?