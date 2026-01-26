Новой президенткой ПАСЕ стала австрийка Петра Байр: что она говорит об Украине
- Новым президентом ПАСЕ избрали австрийку Петру Байр, которая получила поддержку 164 делегатов.
- Петра Байр выдвигалась от группы социалистов и демократов, а ее соперница Виктория Тиблом получила лишь 40 голосов.
Избран новый 36-й президент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ею в течение ближайшего года будет руководить австрийский депутат Петра Байр.
Голосование прошло в понедельник, 26 января, на зимней сессии в Страсбурге. Об этом сообщает ПАСЕ.
Как прошло голосование за президента ПАСЕ?
За Петру Байр проголосовали 164 делегата. Она выдвиженка от группы социалистов и демократов.
Другой кандидаткой на пост президента ПАСЕ была шведка Виктория Тиблом от группы консерваторов и патриотов. Ее поддержали только 40 делегатов.
В своей инаугурационной речи Петра Байр отметила, что война России против Украины – это нападение не только на суверенитет отдельного государства, но и на европейский миропорядок.
Это нападение на международное право, на европейский мирный порядок и на сами основы прав человека. Сила права, а не право сильного, должна преобладать,
– сказала она, поблагодарив украинцев, которые борются за свободу и справедливость не только за себя, а и за всю Европу.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже поздравил Петру Байр с ее назначением.
Украина рассчитывает на продолжение последовательной и принципиальной позиции ПАСЕ в поддержке справедливости, верховенства права и привлечения России к ответственности за агрессию и преступления. Общие европейские ценности должны оставаться незыблемыми,
– написал он.
Спикер также поблагодарил Теодороса Русопулоса за его лидерство во главе ПАСЕ, "за человеческую солидарность с Украиной и за принципиальную позицию в защиту свободы, демократии и справедливости".
"В самые темные времена для Европы Ваш голос был четким и смелым. Украина это всегда будет помнить", – добавил он.
Что известно о предшественнике Теодороса Русопулоса?
26 января во время утреннего заседания прошла церемония, посвященную окончанию мандата греческого политика Теодороса Русопулоса.
Он возглавлял ПАСЕ с 22 января 2024 года, а в прошлом году был избран на эту должность повторно. Это максимальный срок, на котором может находиться председатель ПАСЕ.
В июне Владимир Зеленский встретился с Теодоросом Русопулосом и приглашал его в Украину. Тогда президент имел выступление в ПАСЕ после подписания соглашения о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.