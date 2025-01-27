Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на странице ПАСЕ в соцсети X.

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Теодорос Русопулос переизбран на должность президента ПАСЕ

Парламентскую ассамблею Совета Европы во второй раз возглавит Теодорос Русопулос. Он является представителем Греции.

Известно, что его переизбрали еще не один год.

Поздравляем Теодороса Русопулоса с переизбранием Президентом ПАСЕ на следующий год,

– говорится в заметке ПАСЕ.

Напомним, что впервые Русопулоса избрали лидером Ассамблеи в январе 2024 года. Тогда он стал первым греком на этой должности. Отметим, что Русопулос является 35-м президентом ПАСЕ.

Так, в 2024 году он заменил на этом посту Тини Кокса. До этого Теодорос Русопулос был Вице-президентом группы EPP и Председателем Комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц.