Голосование прошло в понедельник, 26 января, на зимней сессии в Страсбурге. Об этом сообщает ПАСЕ.

Смотрите также Именно это может уничтожить Путина: ПАСЕ предложила решение

Как прошло голосование за президента ПАСЕ?

За Петру Байр проголосовали 164 делегата. Она выдвиженка от группы социалистов и демократов.

Другой кандидаткой на пост президента ПАСЕ была шведка Виктория Тиблом от группы консерваторов и патриотов. Ее поддержали только 40 делегатов.

В своей инаугурационной речи Петра Байр отметила, что война России против Украины – это нападение не только на суверенитет отдельного государства, но и на европейский миропорядок.

Это нападение на международное право, на европейский мирный порядок и на сами основы прав человека. Сила права, а не право сильного, должна преобладать,

– сказала она, поблагодарив украинцев, которые борются за свободу и справедливость не только за себя, а и за всю Европу.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже поздравил Петру Байр с ее назначением.

Украина рассчитывает на продолжение последовательной и принципиальной позиции ПАСЕ в поддержке справедливости, верховенства права и привлечения России к ответственности за агрессию и преступления. Общие европейские ценности должны оставаться незыблемыми,

– написал он.

Спикер также поблагодарил Теодороса Русопулоса за его лидерство во главе ПАСЕ, "за человеческую солидарность с Украиной и за принципиальную позицию в защиту свободы, демократии и справедливости".

"В самые темные времена для Европы Ваш голос был четким и смелым. Украина это всегда будет помнить", – добавил он.

Что известно о предшественнике Теодороса Русопулоса?