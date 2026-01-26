Голосування пройшло у понеділок, 26 січня, на зимовій сесії в Страсбурзі. Про це повідомляє ПАРЄ.

Як пройшло голосування за президента ПАРЄ?

За Петру Байр проголосували 164 делегати. Вона висуванка від групи соціалістів та демократів.

Іншою кандидаткою на пост президента ПАРЄ була шведка Вікторія Тіблом від групи консерваторів та патріотів. Її підтримали тільки 40 делегатів.

У своїй інавгураційній промові Петра Байр зазначила, що війна Росії проти України – це напад не лише на суверенітет окремої держави, а й на європейський світоустрій.

Це напад на міжнародне право, на європейський мирний порядок і на самі основи прав людини. Сила права, а не право сильного, має переважати,

– сказала вона, подякувавши українцям, які борються за свободу та справедливість не тільки за себе, а і за всю Європу.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук уже привітав Петру Байр її призначенням.

Україна розраховує на продовження послідовної та принципової позиції ПАРЄ у підтримці справедливості, верховенства права та притягнення Росії до відповідальності за агресію і злочини. Спільні європейські цінності мають залишатися непорушними,

– написав він.

Спікер також подякував Теодоросу Русопулосу за його лідерство на чолі ПАРЄ, "за людську солідарність з Україною та за принципову позицію на захист свободи, демократії й справедливості".

"У найтемніші часи для Європи Ваш голос був чітким і сміливим. Україна це завжди пам'ятатиме", – додав він.

