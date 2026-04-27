Сийярто уходит с должности: какое его ждет будущее

Действующий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оставит свою должность, чтобы занять место в парламенте. В то же время несколько опытных депутатов покинут его.

Об этом и задачах "Фидес" объявил новый лидер фракции Гергей Гуяш, передает Telex.

Чем будет заниматься Сийярто?

Гергей Гуляш заявил, что партия "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия получили 52 места в парламенте. Одно из 42-х мест будет принадлежать действующему министру иностранных дел Петеру Сийярто.

Издание отмечает, что несколько старых, влиятельных представителей покинут парламент.

По словам Гергея Гуяша, "Фидес" должен создать "нормальную оппозицию в венгерском парламенте". Также партия будет выступать против "произвольных решений или стремления к ним правящей партии".

В то же время от вышеупомянутой от фракции KDNP войдут 8 представителей.

Выборы в Венгрии: последние заявления

Напомним, что партия "Фидес" пока действующего венгерского премьера Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля. Так, конституционное большинство в парламенте получила партия "Тиса" во главе с оппозиционером Петером Мадьяром. Она обеспечила себе 141 мандат.

Недавно Петер Мадьяр заявил, что к бегству якобы готовятся венгерские олигархи, связанные с Виктором Орбаном. Поэтому оппозиционер призвал правоохранителей заморозить их активы и не дать им убежать.

Виктор Орбан говорил, что отказывается от своего парламентского мандата, но не против и в дальнейшем возглавлять "Фидес".