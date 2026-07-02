"Нам нужно воспользоваться этим импульсом": Писториус заявил, что война в Украине – в завершающей фазе

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус утверждает, что в настоящее время Украина вступила в решающую фазу войны против России. На данном этапе крайне важно – не сбавлять темп в оказании поддержки Украине.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналу Der Spiegel.

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Как Писториус прокомментировал положение Украины в войне?

Министр обороны Германии отметил, что война находится в потенциально решающей фазе.

Мы должны воспользоваться этим импульсом. Украине нужны средства для производства вооружения и защиты от России. Я считаю, что наша общая ответственность – не сбавлять темп,

– подчеркнул он.

Такое мнение он высказал, комментируя вопрос о фонде, который планируется создать для поддержки Украины. Собственно, сама Германия обязалась внести в этот фонд 12 миллиардов евро.

Интересно! Борис Писториус недавно стал популярным в соцсетях после того, как в сети появились фото его реакции на кадры масштабной атаки на Москву – на снимках он улыбается и внимательно рассматривает материалы.

Напомним также, что на днях еще один политик выразил уверенность в преимуществе Украины в войне. Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины.

Он считает, что украинские удары по российской инфраструктуре уже влияют на ход войны, в частности создают проблемы с поставками топлива, в том числе в оккупированный Крым. Келлог также отметил, что в настоящее время сделал бы ставку на Украину, а не на Россию.

По его мнению, это может повлиять и на политику США в отношении дальнейшей поддержки Киева, хотя многое будет зависеть от окружения и советников Дональда Трампа. Отдельно он раскритиковал часть дипломатического окружения Трампа, в частности лиц без опыта государственной службы, и подчеркнул, что личные контакты с Путиным не должны влиять на оценку войны западными лидерами.