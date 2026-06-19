Политик улыбался и с интересом рассматривал детали. 24 Канал собрал реакции на это в Threads.

Смотрите также "Московское утро": Федоров показал министру обороны Германии фото столицы России в огне

Как в сети реагируют на историческое фото с Писториусом?

На опубликованном фото видно, как во время заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе министр обороны Украины Михаил Федоров демонстрирует немецкому коллеге последствия обстрела Москвы.

Этот исторический кадр он опубликовал на своей странице в Threads.

"Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро", — подписал фотографию Федоров.

Это вызвало бурную реакцию украинцев. Они поделились, что с таким же выражением лица читали новости в Москве.

Украинцы реагируют на фото с Писториусом / Скриншоты 24 Канала

Кто-то порекомендовал показать кадры не на телефоне, а на более крупном гаджете, например, на планшете. Некоторые отметили, что Писториусу нужно было продемонстрировать мемы на эту тему.

Украинцы реагируют на фото с Писториусом / Скриншоты 24 канала

Украинцы также писали:

"Немцам всегда приятно видеть, как горит Москва".

"Выражение лица вместо тысячи слов".

"Вижу, что им нравится. И нам это очень-очень нравится".

"Вижу, что ему нравится, как она горит".

Украинцы реагируют на фото с Писториусом / Скриншоты 24 Канала

По его удивлению прямо видно, насколько он потрясён тем, что мы так точно нанесли удар, что буквально затмили москвичам небо. Россиянам неизбежно придётся осознать ту боль, которую они причиняют другим, и в конце концов остановить своего царя,

– говорится в еще одном комментарии.

Пользователи благодарили ВСУ за проделанную работу и просили повторить такие утра ещё.

Украинцы реагируют на фото с Писториусом / Скриншоты 24 Канала



К слову, днём 19 июня дроны снова полетели на Москву. Уже виден дым и слышны взрывы, работает ПВО. О прорыве беспилотников в Московскую область стали писать после 12:00 по киевскому времени.