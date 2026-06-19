Політик посміхався та зацікавлено розглядав деталі. 24 Канал зібрав реакції на це у Threads.

Дивіться також "Московський ранок": Федоров показав міністру оборони Німеччини фото столиці Росії у вогні

Як у мережі реагують на історичне фото з Пісторіусом?

На опублікованому фото видно, як під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі міністр оборони України Михайло Федоров демонструє німецькому колезі наслідки обстрілу Москви.

Цей історичний кадр він поширив на своїй сторінці в Threads.

"Показую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу московський ранок", – підписав світлину Федоров.

Це викликало бурхливу реакцію українців. Вони поділилися, що з таким же виразом обличчя читали новини у Москві.

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу

Хтось порекомендував показати кадри не на телефоні, а на більшому гаджеті, наприклад, планшеті. Дехто зазначив, що Пісторіусу треба було продемонструвати меми на цю тему.

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу

Українці також писали:

"Німцям завжди приємно бачити, як горить Москва".

"Вираз обличчя замість тисячі слів".

"Бачу, що їм подобається. І нам ну дуже таке подобається".

"Бачу, що йому подобається, як воно горить".

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу

З його здивування прямо видно, наскільки він вражений тим, що ми так точно налупили, що аж канонічно затьмарили москвичам небо. Росіянам неминуче доведеться зрозуміти біль, який вони приносять іншим, і зрештою спинити свого царя,

– йдеться у ще одному коментарі.

Користувачі дякували ЗСУ за пророблену роботу та просили повторити такі ранки ще.

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу



До слова, вдень 19 червня дрони знову полетіли на Москву. Вже є дим і вибухи, працює ППО. Про прорив безпілотників у Московську область стали писати після 12:00 за київським часом.