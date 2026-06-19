Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+, Supernova+, мэр Москвы Сергей Собянин и местные паблики.

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Что известно об атаке на Москву и Московскую область 19 июня?

О прорыве беспилотников в Московскую область стали писать после 12:00 по киевскому времени. В сети появились видео, на которых видно, как дроны летят в направлении столицы страны-агрессора, а также к целям в Подмосковье.

Дроны заметили в Московской области 19 июня / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Беспилотники двигались в направлении Москвы / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Впоследствии пользователи стали сообщать, что в Московской области слышали взрыв, а затем даже был виден дым. Вероятно, печально известная российская ПВО пыталась сбить дроны.

В Подмосковье уже виден дым / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Около 13:00 телеграм-каналы стали писать, что над Москвой даже замечали скоростные цели. Также над российской столицей происходили взрывы и летели рои БПЛА.

В Московской области уже что-то горит / Видео с телеграм-канала Supernova+

Некоторые беспилотники летят очень низко / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Кроме того, в сети появились видео, на которых видно, как россияне после неудачной атаки 18 июня начали стягивать в Москву всё, что можно, чтобы сбить цели в небе. В частности, на дорогах возле населённого пункта Котельники, расположенного прямо у столицы страны-агрессора, заметили средства РЭБ.

Россияне стягивают все средства ПВО и РЭБ в Москву / Видео с телеграм-канала Exilenova+

В 13:42 мэр Москвы Сергей Собянин написал, что российская ПВО якобы сбила 10 беспилотников над городом. На месте "падения обломков" якобы работают специалисты. В целом число "сбитых" БПЛА над Московской областью, по-видимому, составляет 35 единиц.

Также российские СМИ писали, что аэропорт Шереметьево частично закрыт. Между тем в аэропортах Жуковский и Домодедово продолжают действовать временные ограничения, известные также как план "Ковёр".

Дроны в Московской области фиксировали и после 13:48 по киевскому времени.

В Подмосковье в результате пожара якобы погибла девочка, а также пострадали многоэтажные дома

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал в своём телеграм-канале, что из-за последствий атаки БПЛА 19 июня в Раменском во время пожара якобы погибла 8-летняя девочка. Насколько достоверна эта информация – неизвестно.

В то же время Воробьёв утверждает, что в Подмосковье якобы были повреждены 18 многоквартирных домов:

13 – в Котельниках;

2 – в Люберцах;

по одному – в Раменском, Жуковском и Балашихе.

Последствия атаки БПЛА на Подмосковье 19 июня / Фото с телеграм-канала Андрея Воробьёва

Что говорят в Украине об атаке на Москву и область?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что стабильность Москвы теперь зависит от наличия дронов в небе, поскольку россияне и москвичи выбрали Путина, который привёл войну в их дома.

А в телеграм-канале "Разведка Ноем" опубликовали фото с дроном, который мог вылететь для атаки на Москву 19 июня.



Дрон, который мог вылететь для атаки на Москву 19 июня / Фото с телеграм-канала "Разведка Ноем"

Напомним, ранее российские власти сообщили об одной из самых масштабных атак на Москву за последние два года. Мэр столицы России Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили около 194 беспилотников. Также в направлении города летели ракеты.

Среди целей атаки, по данным российской стороны, был Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 15 километрах от Кремля. Кроме того, в различных районах Москвы сообщали о пожарах на промышленных объектах, а также в жилых многоэтажных домах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов 18 июня, заявил, что российская система противовоздушной обороны якобы эффективно выполнила свои задачи, а также отметил "высокие показатели работы систем ПВО".