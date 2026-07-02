Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю для Der Spiegel.

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Як Пісторіус прокоментував становище України у війні?

Міністр оборони Німеччини зауважив, що війна перебуває в потенційно вирішальній фазі.

Ми маємо скористатися цим імпульсом. Україні потрібні кошти для виробництва озброєння та захисту від Росії. Я вважаю, що наша спільна відповідальність – не збавляти темпу,

– наголосив він.

Таку думку він висловив, коментуючи питання про фонд, який мають створити для підтримки України. Власне, сама Німеччина зобов'язалася внести до цього фонду 12 мільярдів євро.

Цікаво! Борис Пісторіус нещодавно став популярним у соцмережах після того, як у мережі з'явилися фото його реакції на кадри масштабної атаки на Москву – на знімках він посміхається та уважно розглядає матеріали.

Нагадаємо також, що днями ще один політик висловив упевненість у перевазі України у війні. Колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що ситуація на фронті поступово змінюється на користь України.

Він вважає, що українські удари по російській інфраструктурі вже впливають на хід війни, зокрема створюють проблеми з постачанням пального, включно з окупованим Кримом. Келлог також зазначив, що наразі зробив би ставку на Україну, а не на Росію.

На його думку, це може вплинути й на політику США щодо подальшої підтримки Києва, хоча багато залежатиме від оточення та радників Дональда Трампа. Окремо він розкритикував частину дипломатичного кола навколо Трампа, зокрема осіб без досвіду державної служби, і наголосив, що особисті контакти з Путіним не повинні впливати на оцінку війни західними лідерами.