Принял единолично: законно ли решение Гегсета о приостановлении помощи Украине

Министр обороны США Пит Гегсет единолично принял решение об остановке поставок оружия Украине. Поскольку поставки военной помощи в нашу страну еще не состоялись, он мог изменить приоритет направления.

В США министр обороны имеет право это сделать. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что все же решение несколько нарушает – важное соглашение.

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Что нарушает решение Гегсета о приостановлении помощи Украине

По словам политолога-американистки, если Конгресс против такого решения, он должен проголосовать и заявить, что это выходит за любые рамки дозволенного. В общем это нарушение того, что предусмотрено прошлым Конгрессом. Поэтому, по идее, такое не должно было бы происходить

Однако, по американскому законодательству, министр обороны имеет право на просмотр оружия, которое страна передает другим государствам. А поскольку поставки в Украину еще не начались, их приоритеты он может изменить. То есть это не нарушение американского законодательства, но нарушение соглашения между США и Украиной,

– объяснила она.

Филиппенко отметила, что Гегсет в очередной раз от лица администрации Дональда Трампа "уколол" Джо Байдена, чтобы показать, как за время его президентства "все было плохо", и как неправильно его администрация вела дела с бюджетом и Пентагоном.

Интересно! Военный эксперт Тарас Жовтенко высказал мнение о том, что эту военную помощь Пентагон планирует направить в Израиль, где американские силы уже исчерпались. Поскольку именно там Трамп хочет "победы", Хегсет должен был сделать этот шаг.

Она добавила, что теперь стоит ждать, когда Конгресс вернется с каникул и отреагирует на такое решение.