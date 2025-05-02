Скандал с Гегсетом и "сливом" секретных данных: появились новые подробности

Генеральный инспектор Пентагона расширил расследование в отношении министра обороны США Пита Гегсета, который причастен к скандалу с распространением секретной информации в чате мессенджера Signal.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Ранее не было понятно, что расследование также изучает другой чат Гегсета, который был раскрыт New York Times.

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Расследование в отношении Хегсета расширили

WSJ пишет, что расширенное расследование увеличивает риски для министра обороны США Пита Гегсета, который отрицал публикацию секретной информации и сказал, что споры об использовании им Signal подогревались источниками от оппонентов.

По словам собеседника издания, генеральный инспектор Пентагона, в частности, сосредоточен на том, кто взял информацию из правительственной системы строгого режима секретности и поместил ее в коммерческое приложение Signal компании Hegseth.

Высокопоставленный демократ в Комитете по вооруженным силам, сенатор Джек Рид сказал, что второй чат Signal относится к компетенции генерального инспектора. По его словам, он очень похож и поднимает те же вопросы, что и начальный чат.

Хоть республиканцы поддерживают Гегсета, есть и те, кто ждет результатов расследования. Уикер, как председатель Комитета по вооруженным силам, запросил расследование с Ридом и сказал, что ожидает, что расследование Генерального инспектора Пентагона будет включать второй чат Signal.

В то же время представители министерства обороны заявили, что в соответствии с условиями расследования офис Стеббинса мог изучить второй чат Signal, не сообщая об этом.

Целью этой оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны политики и процедур Министерства обороны по использованию коммерческого приложения для обмена сообщениями в официальных целях,

– говорится в заявлении ведомства.

Предполагается, что Хегсет создал вторую чат-группу Signal перед слушаниями по утверждению его кандидатуры в Сенате на должность министра обороны, добавив членов семьи, помощников и других лиц. Она оставалась активной после его вступления в должность.

СМИ уже писали, что Гегсета могут отстранить от должности из-за скандалов. Но в Белом доме опровергают информацию журналистов, называя это слухами и злым умыслом медийщиков.