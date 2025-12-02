НАТО имеет "план Б" в случае провала мирных усилий по Украине из-за давления России
- Европейские союзники НАТО поддерживают мирные усилия США по Украине, но рассматривают "план Б" на случай провала.
- "План Б" союзников предусматривает увеличение поддержки Украины, предоставление больше оружия и усиление санкций против России.
Европейские союзники по НАТО приветствуют мирные усилия американской стороны, однако сомневаются в хороших результатах. В связи с этим в Альянсе рассматривают альтернативные варианты на случай провала.
Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на дипломатов из государств-членов НАТО, передает 24 Канал.
Что рассматривает НАТО на случай провала мирных усилий?
Один из собеседников рассказал, что диктатор Владимир Путин вряд ли готов играть конструктивную роль в переговорах. Зато он усилил атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
Другой источник говорит, что текущий момент в дипломатии считают критическим из-за интенсивности событий. Впрочем, будет ли соответствовать это ожиданиям, станет известно после возвращения Стива Виткоффа из Москвы.
Отмечается, что российскому диктатору покажут обновленный мирный план, и хотя европейских представителей на этой встрече нет, однако "европейские взгляды присутствуют за столом переговоров".
По мнению дипломатов, самыми сложными вопросами возможного мирного соглашения остаются территории и гарантии безопасности. Отмечают, что любые договоренности прежде всего должны быть согласованы с Украиной.
В то же время еще один собеседник предположил, что Владимир Путин не пойдет на компромисс. Поэтому в случае провала текущих дипломатических усилий европейские партнеры Украины перейдут к альтернативным шагам.
План Б для нас достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, больше оружия для Украины на поле боя, большая поддержка их экономики и усиление санкций против России,
– объяснил он.
Россия представляет угрозу в долгосрочной перспективе
Также союзники, несмотря на результат войны, и в дальнейшем будут рассматривать Россию как угрозу в будущем, поскольку та сможет быстрее реализовать собственные амбиции, например, нарастить войска на Северо-Западе.
Это произойдет скорее после войны... Это скорее вопрос в том, чтобы обеспечить, чтобы мы наращивали свои войска и создавали соответствующий промышленный потенциал достаточно быстро, чтобы мы были готовы прежде всего к сдерживанию,
– сказал один из собеседников.
Как Европа поддерживает Украину в этом вопросе?
Недавно стало известно, что участники "коалиции решительных" завершили подготовку по гарантиям безопасности для Украины. Теперь ожидаются дальнейшие обсуждения с американской стороной по этому поводу.
В то же время страны Евросоюза уже вскоре планируют завершить работу над решением по замороженным европейским активам. Это должны сделать до следующего Европейского совета, то есть до Рождества.