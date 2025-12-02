НАТО має "план Б" у разі провалу мирних зусиль щодо України через тиск Росії
- Європейські союзники НАТО підтримують мирні зусилля США щодо України, але розглядають "план Б" на випадок провалу.
- "План Б" союзників передбачає збільшення підтримки України, надання більше зброї та посилення санкцій проти Росії.
Європейські союзники по НАТО вітають мирні зусилля американської сторони, проте сумніваються у хороших результатах. У зв'язку з цим в Альянсі розглядають альтернативні варіанти на випадок провалу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на дипломатів із держав-членів НАТО, передає 24 Канал.
Що розглядає НАТО на випадок провалу мирних зусиль?
Один зі співрозмовників розповів, що диктатор Володимир Путін навряд чи готовий відігравати конструктивну роль у переговорах. Натомість він посилив атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Інше джерело каже, що поточний момент у дипломатії вважають критичним через інтенсивність подій. Утім, чи відповідатиме це очікуванням, стане відомо після повернення Стіва Віткоффа з Москви.
Зазначається, що російському диктатору покажуть оновлений мирний план, і хоч європейських представників на цій зустрічі нема, проте "європейські погляди присутні за столом переговорів".
На думку дипломатів, найскладнішими питаннями можливої мирної угоди залишаються території та безпекові гарантії. Наголошують, що будь-які домовленості насамперед повинні бути узгоджені з Україною.
Водночас ще один співрозмовник припустив, що Володимир Путін не піде на компроміс. Тож у разі провалу поточних дипломатичних зусиль європейські партнери України перейдуть до альтернативних кроків.
План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії,
– пояснив він.
Росія становить загрозу у довгостроковій перспективі
Також союзники, попри результат війни, і надалі розглядатимуть Росію як загрозу у майбутньому, оскільки та зможе швидше реалізувати власні амбіції, наприклад, наростити війська на Північному Заході.
Це станеться швидше після війни… Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування,
– сказав один зі співрозмовників.
Як Європа підтримує Україну у цьому питанні?
Нещодавно стало відомо, що учасники "коаліції рішучих" завершили підготовку щодо гарантій безпеки для України. Тепер очікуються подальші обговорення з американською стороною з цього приводу.
Водночас країни Євросоюзу вже незабаром планують завершити роботу над рішенням щодо заморожених європейських активів. Це мають зробити до наступної Європейської ради, тобто до Різдва.