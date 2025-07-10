Келлог заявил, что Украине нужен новый "План Маршалла"

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что партнеры должны помочь Украине в восстановлении государства после окончания войны, введя для нее свой "План Маршалла".

Об этом он сказал в рамках дискуссии организованной инициативой YES и Фондом Виктора Пинчука накануне международной конференции по восстановлению Украины URC-2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что предлагает Келлог

Американский чиновник отметил важность восстановления Украины, вспомнив как после окончания Второй мировой войны США ввели План Маршалла для Европы. Он предлагает сделать подобное.

И я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины,

– заявил Келлог.

По его мнению, это будет достаточно трудная задача. Также он сказал, что сейчас сохраняется сложная ситуация, поэтому сначала нужно достичь прекращения огня. Келлог высоко оценил действия Владимира Зеленского и его команды.

"Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах", – добавил он.

Напомним, накануне в Риме состоялась встреча Владимира Зеленского с Китом Келлогом. Они обсудили поставки и закупку оружия, усиление противовоздушной обороны на фоне увеличения российских атак.