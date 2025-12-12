На фото из коллекции Эпштейна Трамп позирует с возможными жертвами
- Демократы опубликовали новые фото из коллекции Эпштейна, на которых Дональд Трамп позирует с возможными жертвами.
- На изображениях, изъятых из компьютера Эпштейна, затерты лица возможных жертв, имена которых не раскрываются.
12 декабря демократы опубликовали новую партию изображений из коллекции осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. На них много известных и состоятельных людей. В частности, Дональд Трамп.
На обнародованных фотографиях президент США позирует с вероятными жертвами, передает 24 Канал со ссылкой на PBS News.
Смотрите также Не из-за болезни: в Белом доме рассказали, почему Трамп носит пластыри на руках
Что известно о фото Трамп с возможными жертвами сексуальных преступлений?
Фотографии не имеют дат. Их изъяли из электронной почты и компьютера Эпштейна. Об этом сообщили демократы из Комитета по надзору Палаты представителей, которые собственно и обнародовали фотографии.
Одно фото показывает Дональда Трампа до того, как он стал президентом, на вечеринке с шестью женщинами, чьи лица затерты, в гавайских гирляндах.
Дональд Трамп позирует с группой женщин, которые носят гавайские гирлянды
Другое фото президента, который в то время был девелопером недвижимости и другом Эпштейна, показывает его, как он разговаривает с женщиной на вечеринке.
Трамп разговаривает с женщиной и стоит рядом с Эпштейном
На третьем фото Трамп сидит рядом с блондинкой, чье лицо также затерто.
Дональд Трамп с женщиной, которая могла быть жертвой сексуальных преступлений
Еще одно фото показывает презервативы с изображением Трампа, разложены на столе, позади которого видна надпись: "Trump Condom $4.50".
На столе разложены шуточные презервативы с изображением Трампа
Комитет по надзору Палаты представителей сообщил, что последняя партия содержит тысячи фотографий женщин и имущества Эпштейна. При этом имена возможных жертв и другие персональные данные на фото были затерты.
Последняя коллекция финансиста содержит более 95 000 изображений. Из них – 19 фотографий обнародовали в пятницу, 12 декабря.
Пришло время покончить с этой скрытностью в Белом доме и добиться справедливости для тех, кто выжил после действий Джеффри Эпштейна и его влиятельных друзей. Эти тревожные фотографии задают еще больше вопросов о Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных мужчин в мире. Мы не остановимся, пока американцы не узнают правду. Министерство юстиции должно немедленно обнародовать все файлы,
– заявил старший член комитета Роберт Гарсия, демократ из Калифорнии.
Напомним, что Трамп не был обвинен ни в каких преступлениях, связанных с Эпштейном и его торговлей людьми. Однако их связи снова проверяют. В прошлом месяце Конгресс принял закон, который обязывает Министерство юстиции обнародовать файлы расследования Эпштейна до 19 декабря – закон подписал Трамп. Пока что эти файлы не обнародованы.
На других фото вместе с Эпштейном можно увидеть президента Билла Клинтона, основателя Virgin Group и миллиардера Ричарда Брэнсона, политического стратега и союзника Трампа Стива Бэннона, британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, основателя Microsoft Билла Гейтса, режиссера Вуди Аллена.
С Эпштейном общались многие известные люди / Фото из архива Эпштейна
Справка: Джеффри Эпштейн – американский финансист и миллиардер, который имел контакты со многими богатыми и влиятельными людьми. Эпштейна обвинили в сексуальном насилии и торговле несовершеннолетними девушками. В июле 2019 года Эпштейна арестовали. Он содержался в тюрьме Метрополитен в Нью-Йорке. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере. Были подозрения и расследования в отношении тех, кто был близким к Эпштейну: политики, бизнесмены, знаменитости. Его подруга Джизлейн Максвелл в 2021 году была осуждена за участие в вербовке несовершеннолетних для сексуального насилия. После смерти Эпштейна публикуются новые документы, фотографии и письма, указывающие на его круг общения и возможных жертв.
Чем грозит Трампу обнародование файлов Эпштейна?
- Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что публикация этих документов может повлечь большой скандал.
- Он считает, что Трамп больше всего боится этих материалов и пытается отвлекать внимание любыми способами, в частности за счет Украины.
- Электронная переписка Эпштейна показывает его разговоры о Трампе с различными знакомыми. В письмах Эпштейн называет Трампа худшим человеком из всех, кого он знал, и утверждает, что в реальной жизни тот значительно хуже, чем на экране.
- Также видно, как Эпштейн использовал свои зарубежные контакты, чтобы узнать мнение о новом президенте США. Некоторые письма намекают на якобы встречу Трампа с одной из жертв Эпштейна – Вирджинией Джуффре. Огрызко подчеркнул, что Трамп пытается дистанцироваться, утверждая, что разошелся с Эпштейном еще в 2006 – 2007 годах. Однако на некоторых файлах видно их встречу в 2017 году, после избрания Трампа президентом.