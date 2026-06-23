Почему Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

Президент Польши Кароль Навроцкий не примет участия в конференции по восстановлению Украины URC-2026 в польском Гданьске. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка заявил, что его удивляют дискуссии по этому поводу.

Об этом он заявил в эфире Polsat News.

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Почему Навроцкого не будет на конференции?

Шлапка считает, что заявления об отсутствии приглашения Туска на Конференцию – политическая игра.

"Возможно, господин Рафал Лешкевич не знает, как выглядят различные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, бесспорно, это прекрасно знает, поэтому когда он здесь ставит это под сомнение, то видно, что это игра", – заявил пресс-секретарь польского правительства.

По его словам, существуют "различные виды мероприятий" с "различным форматом".

"В начале президентского срока господин президент также организовывал встречи со странами Балтии и Северной Европы, и это была его президентская формула на тот момент, касавшаяся некоторых вопросов безопасности. Он не приглашал никого из правительства", – отметил Шлапка.

Он подчеркнул, что конференция в Гданьске – это "правительственный формат". Ранее подобные мероприятия проходили в Берлине и Риме. Тогда там не было ни президента Германии, ни президента Италии.

Здесь вообще нет никакого злого умысла, но давайте скажем себе честно: президентский дворец не проявлял ни капли интереса к этой конференции, разве что негативного,

– добавил Шлапка.

Напомним, что президента Украины на мероприятии тоже не будет. Этот вопрос обсуждался на фоне скандала с возвращением ордена Белого Орла.

Вместо этого украинскую делегацию возглавит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.