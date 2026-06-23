Про це він зазначив в ефірі Polsat News.

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Чому Навроцького не буде на Конференції?

Шлапка вважає, що заяви про відсутність запрошення Туска на Конференцію – політична гра.

"Можливо, пан Рафал Лешкевич не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він тут це ставить під сумнів, то видно, що це гра", – заявив речник польського уряду.

За його словами, є "різні види заходів" з "різним форматом".

"На початку президентського терміну пан президент також організовував зустрічі з країнами Балтії та Північної Європи, і це була його президентська формула на той момент, яка стосувалася якихось питань безпеки. Він не запрошував нікого з уряду", – зазначив Шлапка.

Він наголосив, Конференція у Гданську – це "урядовий формат". Раніше подібні заходи проходили у Берліні та Римі. Тоді там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії.

Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного,

– додав Шлапка.

Нагадаємо, що президента України на заході теж не буде. Це питання обговорювалося на тлі скандалу із поверненням ордена Білого Орла.

Натомість українську делегацію очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.