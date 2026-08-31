Кремлевский режим решил перейти к новому витку эскалации войны против Украины и стран НАТО из-за роста внутренней напряженности и тупиковой ситуации на фронте. Владимир Путин пытается удержать власть на фоне недовольства российских элит и потери поддержки со стороны общества.

Как сообщает издание The Economist со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, российский диктатор принимает решение об эскалации, руководствуясь прежде всего внутренними мотивами сохранения собственной власти. Визит директора ЦРУ Джона Ратклиффа в Москву 25 августа в Кремле восприняли как проявление слабости Запада, что лишь ускорило решение о расширении агрессии.

Тревога в странах НАТО и гибридные угрозы

Западные спецслужбы фиксируют рост активности российских диверсий на территории Европы.

Финляндия уже обратилась за помощью к Швеции для патрулирования границы, а Германия готовится официально обвинить Москву в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

В то же время в Румынии силы обороны уничтожили российский морской дрон вблизи буровой платформы, а в Словакии правоохранители сорвали поджог завода по производству беспилотников. Несмотря на расширение гибридной войны и саботаж на маршрутах поставок оружия, в НАТО считают, что Кремль пока избегает прямого военного столкновения с альянсом.

Со своей стороны, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может привлечь к провокациям правоохранителей и "кадыровцев". По его словам, такие действия могут быть направлены, в частности, на дестабилизацию ситуации в Эстонии. Эксперт не исключает сценария наземной инфильтрации, который может сочетаться с угрозами с воздуха.

Ситуация внутри России и реакция элит

В самой России растет недовольство из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и складским комплексам Wildberries. Согласно опросам Левада-Центра, более 57% россиян оценивают ситуацию в стране как напряженную, а уровень доверия к телевизионной пропаганде стремительно падает.

Российские элиты также разочарованы отсутствием военных успехов и считают затянувшуюся войну полным провалом. Несмотря на это, у российского режима достаточно ресурсов и репрессивного аппарата для продолжения боевых действий.

"Они меня повесят",

– именно так, по словам инсайдеров, диктатор оценивает собственные риски в случае прекращения войны без достижения минимальных целей.

Новая волна мобилизации и удары по инфраструктуре

Для расширения наземной кампании Москва планирует привлечь дополнительно от 300 до 400 тысяч человек. Власти не будут объявлять о новой мобилизации, а будут прибегать к принуждению через региональные органы, что уже тестируется в Пензенской области.

Кроме того, Министерство обороны России готовит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь сломить сопротивление страны в преддверии зимы. Одновременно Кремль будет усиливать репрессии против внутренних врагов для демонстрации силы.