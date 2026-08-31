Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что сценарий наземной инфильтрации вполне вероятен, он может быть комбинированным – с воздушной угрозой. Ведь, по его словам, у России сейчас достаточно дронов, ракет и авиационной компоненты.

Как Путин хочет поднять боевой дух россиян для мобилизации

Россияне, как отметил военный эксперт, готовы осуществлять гибридные вторжения и могут расшатать ситуацию в европейских странах. Он считает, что противодействие на уровне НАТО в Эстонии, Литве и Латвии пока слабое. Этим может воспользоваться Кремль, чьи аппетиты постоянно растут.

Россияне это прекрасно чувствуют, подтягивают к Балтике и развертывают дополнительные морские подразделения, часть кораблей уже зашла, возможно, и подводные лодки переброшены для уничтожения энергокабелей и кабелей связи. Сейчас россияне готовы к гибридным вторжениям,

– уверен Свитан.

По его мнению, они могут расшатать ситуацию накануне сентябрьских выборов в России, после них можеть быть объявлена мобилизация. Боевой дух российских граждан, как отметил полковник запаса ВСУ, сегодня не прослеживается. По его словам, он упал в войне против Украины, потому что россияне сегодня не понимают целей этой войны. Чтобы мобилизовать свое население, российскому политическому режиму нужно представить очередного "врага".

Вот война с Европой, НАТО, "ненавистным Западом" – все это еще живет в крови россиян, особенно постсоветского периода. На этом путинское руководство может сыграть,

– предположил Свитан.

Подводя итог, военный эксперт высказал мнение, что при таком сценарии в России действительно могут подняться массы для мобилизации или же сопротивление граждан этому процессу будет меньше.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео