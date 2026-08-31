Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що сценарій наземної інфільтрації цілком ймовірний, він може бути комбінованим – з повітряною загрозою. Адже, з його слів, у Росії нині достатньо дронів, ракет, авіаційної компоненти.
Як Путін хоче підняти бойовий дух росіян для мобілізації
Росіяни, як зазначив військовий експерт, готові здійснювати гібридні вторгнення та можуть розхитати ситуацію в європейських країнах. Він вважає, що протидія на рівні НАТО в Естонії, Литві та Латвії наразі слабка. Цим може скористатись Кремль, чиї апетити дедалі зростають.
Росіян це прекрасно відчувають, підтягують до Балтики й розгортають додаткові морські підрозділи, частина кораблів вже зайшла, можливо, і субмарини перекинуті для знищення енергокабелів і кабелів зв'язку. Наразі росіяни готові до гібридних вторгнень,
– впевнений Світан.
На його думку, вони можуть розхитати ситуацію напередодні вересневих виборів в Росії, після них може бути оголошена мобілізація. Бойовий дух російських громадян, як зауважив полковник запасу ЗСУ, сьогодні не простежується. З його слів, він у війні проти України впав, бо росіяни не розуміють сьогодні цілей цієї війни. Аби мобілізувати своє населення, російському політичному режиму треба представити чергового "ворога".Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
От війна з Європою, НАТО, "ненависним Заходом" – все це ще живе у крові росіян, особливо пострадянського періоду. На цьому путінське управління може зіграти,
– припустив Світан.
Підсумовуючи, військовий експерт висловився про те, що за такого сценарію в Росії дійсно можуть піднятися маси для мобілізації або ж буде менший спротив серед громадян до цього процесу.
Повна версія інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться у відео