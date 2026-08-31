Тревогу из-за беспилотников в Екатеринбурге объявили еще около 07:00.

Что известно об ударе по Wildberries в Екатеринбурге?

Губернатор региона Денис Паслер заявил, что беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. По его словам, жертв нет.

Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Продолжается эвакуация,

– отметил чиновник.

Тем временем в сети распространяются кадры с места атаки на склад Wildberries. На видео видно, что один из дронов упал в нескольких метрах от склада.

Момент попадания БПЛА возле логистического центра: смотрите видео

Дроны проводят атаку на склад Wildberries: смотрите видео

Неспокойная обстановка возле Wildberries в Екатеринбурге: смотрите видео

Пожар возле Wildberries: смотрите видео

Напомним, что Украина уже пыталась поразить склады маркетплейса в Екатеринбурге. Но тогда беспилотники снова немного не долетели. Они попали в парковую зону, после чего там вспыхнул пожар.

К слову, центры Wildberries подверглись атакам и в других регионах России. Также Силы обороны начали систематически наносить удары по маркетплейсу Ozon.

Отметим, что украинские удары по складам Wildberries и Ozon создают проблемы для российской логистики и экономики. По данным ISW, цель атак – нарушить поставки и усилить экономическое давление на Россию. Из-за повреждений складов маркетплейсы также повышают комиссии и логистические тарифы, что снижает прибыль продавцов.