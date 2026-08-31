Тривогу через безпілотники в Єкатеринбурзі оголосили ще близько 07:00.

Що відомо про удар по Wildberries у Єкатеринбурзі?

Губернатор регіону Денис Паслер заявив, що безпілотники та їхні уламки влучили у житлові та логістичний центр. За його словами, жертв немає.

Зафіксовані займання. Працюють усі екстрені служби. Триває евакуація,

– зазначив чиновник.

Тим часом у мережі поширюють кадри з місця атаки на склад Wildberries. На відео видно, що один із дронів упав за декілька метрів від складу.

Момент влучання БпЛА біля логістичного центру: дивіться відео

Дрони атакують склад Wildberries: дивіться відео

Неспокійна обстановка біля Wildberries в Єкатеринбургу: дивіться відео

Горить біля Wildberries: дивіться відео

Нагадаємо, що Україна вже намагалася уразити склади маркетплейсу в Єкатеринбургу. Але тоді безпілотники знову трохи не долетіли. Вони влучили у паркову, після чого та спалахнула.

До слова, центри Wildberries були атаковані і в інших регіонах Росії. Також Сили оборони почали систематично бити по маркетплейсу Ozon.

Зауважимо, що українські удари по складах Wildberries та Ozon створюють проблеми для російської логістики та економіки. За даними ISW, мета атак – порушити постачання і посилити економічний тиск на Росію. Через пошкодження складів маркетплейси також підвищують комісії та логістичні тарифи, що зменшує прибутки продавців.