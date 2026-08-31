Як повідомляє видання The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, російський диктатор ухвалює рішення про ескалацію, керуючись перш за все внутрішніми мотивами збереження власної влади. Візит директора ЦРУ Джона Раткліффа до Москви 25 серпня у Кремлі сприйняли як прояв слабкості Заходу, що лише прискорило рішення розширити агресію.

Тривога у країнах НАТО та гібридні загрози

Західні спецслужби фіксують зростання активності російських диверсій на території Європи.

Фінляндія вже звернулася по допомогу до Швеції для патрулювання кордону, а Німеччина готується офіційно звинуватити Москву в атаці безпілотників на аеропорт Лейпцига.

Водночас у Румунії сили оборони знищили російський морський дрон поблизу бурової платформи, а у Словаччині правоохоронці зірвали підпал заводу з виробництва безпілотників. Попри розширення гібридної війни та саботажу на маршрутах постачання зброї, у НАТО вважають, що Кремль наразі уникає прямого військового зіткнення з альянсом.

Зі свого боку, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може залучити до провокацій правоохоронців та "кадирівців". За його словами, такі дії можуть бути спрямовані, зокрема, на дестабілізацію ситуації в Естонії. Експерт не виключає сценарію наземної інфільтрації, який може поєднуватися із загрозами з повітря.

Ситуація всередині Росії та реакція еліт

У самій Росії зростає невдоволення через удари українських дронів по нафтопереробних заводах і складських комплексах Wildberries. Згідно з опитуваннями Левада-Центру, понад 57% росіян оцінюють ситуацію в країні як напружену, а рівень довіри до телевізійної пропаганди стрімко падає.

Російські еліти також розчаровані відсутністю військових успіхів і вважають тривалу війну суцільним провалом. Попри це, російський режим має достатньо ресурсів і репресивного апарату для продовження бойових дій.

Вони мене повісять,

– саме так, за словами інсайдерів, диктатор оцінює власні ризики у разі припинення війни без досягнення мінімальних цілей.

Нова хвиля мобілізації та удари по інфраструктурі

Для розширення сухопутної кампанії Москва планує залучити додатково від 300 до 400 тисяч осіб. Влада не оголошуватиме нову мобілізацію, а використовуватиме примус через регіональні органи, що вже тестується в Пензенській області.

Крім того, Міністерство оборони Росії готує масовані удари по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись зламати опір країни напередодні зими. Одночасно Кремль посилюватиме репресії проти внутрішніх ворогів для демонстрації сили.