Была и остается номер один: какая страна в Азии больше всего помогает Украине

Япония остается ключевым союзником Украины в Азии по масштабам поддержки. С 2022 года Токио присоединилось к санкциям против России и стабильно помогает Киеву.

Токио четко осудило российскую агрессию и стало на сторону Украины. Об этом рассказал журналист и бывший дипломат Такаши Хирано в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Почему Токио поддерживает Украину?

Япония начала оказывать помощь Украине еще в 2014 году, но одновременно стремилась сохранить теплые отношения с Россией. Такой подход был обусловлен, в частности, надеждами Токио решить территориальные споры с Москвой дипломатическим путем.

По словам Хирано, правительство Японии тогда верило, что личные контакты с Путиным помогут достичь уступок.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Япония кардинально изменила курс. Она присоединилась к жестким санкциям против агрессора и значительно активизировала помощь Украине.

Япония была и остается страной номер один в Азии по масштабам помощи Украине. Это факт,

– подчеркнул собеседник.

Хотя некоторые эксперты отмечают, что политика в отношении Украины стала менее активной, страна продолжает поддерживать санкции и декларирует приверженность к справедливому миру.

Откуда у японцев такая позиция?

Такая поддержка нашего государства, как считает Хирано, следствие качественного информирования японского общества.

И я бы сказал, что это не просто "характер японцев" – это результат качественного информирования, которое помогло каждому сформировать личную позицию,

– добавил он

Также экс-дипломат предполагает, что именно позиция людей могла изменить и мнение правительства.

К слову, поддержка Украины со стороны Японии основывается не на территориальных интересах, а на принципиальной позиции по соблюдению международного порядка.