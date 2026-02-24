Путин анонсировал "подрыв" "Турецкого потока": это якобы остановит мирные переговоры

Владимир Путин заявил, что в России возросло количество терактов. Подавляющее большинство из них, по словам диктатора, это дело рук украинских спецслужб.

Путин отметил, что противники России готовят новый теракт на дне Черного моря. Это заявление главы Кремля прозвучало на заседании коллегии ФСБ.

Что сказал Путин о возможном теракте в Черном море?

По словам диктатора, есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Таким образом враги России якобы хотят сорвать мирные переговоры.

Справка: "Турецкий поток" и "Голубой поток" – это международные газопроводы, которыми российский газ транспортируется в Турцию и страны Европы в обход Украины.

Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить мирный процесс с попытками урегулирования дипломатическими средствами. Все делают, чтобы сделать какую-то провокацию и сломать все, что достигнуто,

– жаловался Путин.

Он также отметил, что у противника не удается нанести России стратегическое поражение, поэтому он делает ставку на индивидуальный и массовый террор.

"Противники очень хотят нанести России поражение, ищут любой способ, "сами себя доведут до крайнего предела, потом пожалеют", – пригрозил диктатор.

Стоит отметить, что речь Путина о росте терактов в России прозвучала на фоне взрыва автомобиля патрульной полиции в Москве возле Савеловского вокзала. Погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, еще двое полицейских получили травмы. Также, вероятно, погиб сам подрывник. По словам Путина, его завербовали через телеграмм.

