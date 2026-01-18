В Китае отрабатывают операцию по похищению президента Тайваня, –СМИ

Операция Соединенных Штатов по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро вызвала шок и возмущение в Москве и Пекине, но одновременно стала для них источником вдохновения. В частности, Китай уже начал отрабатывать подобные сценарии в отношении Тайваня.

В учениях использовали боевые арбалеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.

Смотрите также Пусть сделают операцию с Кадыровым, может Путин задумается, – Зеленский обратился к США

Как Китай готовится похищать лидера Тайваня?

Издание обращает внимание, что недавно государственный военный телеканал КНР показал сюжет с тренировок спецподразделения, во время которых, вероятно, моделировалась операция по ликвидации или захвату руководства Тайваня.

На видео видно, как за зданием с условными целями сначала ведет наблюдение разведывательный беспилотник, после чего происходит ночной штурм. В сюжете отмечается, что спецназовцы использовали военные арбалеты для бесшумного нейтрализации охраны. По информации китайского телевидения, вся операция длилась менее чем две минуты.

Nikkei Asia предполагает, что эти учения имели целью продемонстрировать способность китайских сил провести операцию, подобную рейду американских сил в Каракасе.

Кроме того, авторы материала считают, что такие действия призваны психологически давить на администрацию президента Тайваня Лай Цзин-де. Издание напоминает, что в конце прошлого года ВМС Китая проводили масштабные маневры вокруг острова, во время которых также отрабатывали "имитацию атак на ключевые цели".

Отмечается, что это не первый случай, когда китайские военные тренируются по сценарию захвата тайваньского руководства. В частности, в июле 2015 года на одной из баз во Внутренней Монголии они отрабатывали штурм здания, которое по архитектуре напоминало администрацию президента Тайваня.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик озвучил 24 Каналу мнение, что Россия и Китай могут использовать действия США как сигнал для своих региональных амбиций, в частности, по Украине.

Как в Китае реагировали на захват Мадуро?