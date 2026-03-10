"Вопрос нацбезопасности": что Сиятро сказал о похищенных в Венгрии деньгах Ощадбанка
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что задержание украинских инкассаторов с крупными суммами наличности стало вопросом национальной безопасности для Венгрии.
- Сийярто отметил, что Венгрия хочет выяснить происхождение и назначение сотен миллионов евро и долларов, которые перевозились через территорию страны, и предположил возможное вмешательство Украины в парламентские выборы, но не предоставил доказательств.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что инцидент с задержанием украинских инкассаторов с крупными суммами наличности стал вопросом национальной безопасности страны. По его словам, речь идет о перевозке сотен миллионов евро и долларов, происхождение и назначение которых Будапешт хочет выяснить.
Об этом он сказал, комментируя вызов венгерского посла в МИД Украины из-за ситуации с задержанными работниками инкассации. Заявление обнародовало венгерское проправительственное издание Magyar Nemzet.
Что Сийятро сказал о возвращении похищенных средств?
По словам Сийярто, после задержания инкассаторов в Украине якобы "вспыхнула серьезная паника", поскольку, по утверждению венгерской стороны, через территорию страны перевозили сотни миллионов евро и долларов. Он заявил, что для Будапешта важно выяснить, с какой целью эти средства находились в Венгрии и на что их могли тратить.
Это стало вопросом национальной безопасности здесь, у нас, в Венгрии, что сотни миллионов евро и сотни миллионов долларов наличными, связанные с украинцами, делали в Венгрии,
– заявил глава венгерской дипломатии.
Сийярто также предположил, что перевозка крупных сумм денег может быть связана с якобы возможным вмешательством Украины в парламентские выборы в Венгрии. В то же время он не привел доказательств таких обвинений.
По словам министра, украинская сторона, вызвав венгерского посла, требовала только возврата денег, однако, как утверждает Сийярто, якобы не предоставила ответов на вопросы венгерских властей о происхождении и назначении средств.
Похищение инкассаторов в Венгрии: последние новости
Мате Кочиш из партии "Фидес" подал в парламент Венгрии законопроект, который предусматривает арест денег украинского Ощадбанка до завершения расследования. Важно, что законопроект обсуждался в исключительном порядке, что вызвало неоднозначную реакцию оппозиции.
9 марта МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за грубого обращения с украинскими инкассаторами и нарушения международных конвенций. Андрей Сибига заявил, что Венгрия погружается в беззаконие, а Украина привлечет к ответственности всех причастных к нарушениям.
Известно, что задержанных в Венгрии инкассаторов держали 28 часов в наручниках и без связи. Несмотря на то, что инкассаторы не были вооружены, их задержание проводило антитеррористическое подразделение с привлечением бронетранспортера и тяжелого вооружения.