Про це він сказав, коментуючи виклик угорського посла до МЗС України через ситуацію із затриманими працівниками інкасації. Заяву оприлюднило угорське проурядове видання Magyar Nemzet.

Що Сіятро сказав про повернення викрадених коштів?

За словами Сіярто, після затримання інкасаторів в Україні нібито "спалахнула серйозна паніка", оскільки, за твердженням угорської сторони, через територію країни перевозили сотні мільйонів євро та доларів. Він заявив, що для Будапешта важливо з'ясувати, з якою метою ці кошти перебували в Угорщині та на що їх могли витрачати.

Це стало питанням національної безпеки тут, у нас, в Угорщині, що сотні мільйонів євро та сотні мільйонів доларів готівкою, пов'язані з українцями, робили в Угорщині,

– заявив глава угорської дипломатії.

Сіярто також припустив, що перевезення великих сум грошей може бути пов'язане з нібито можливим втручанням України у парламентські вибори в Угорщині. Водночас він не навів доказів таких звинувачень.

За словами міністра, українська сторона, викликавши угорського посла, вимагала лише повернення грошей, однак, як стверджує Сійярто, нібито не надала відповідей на запитання угорської влади щодо походження та призначення коштів.

