Об этом он сказал, комментируя вызов венгерского посла в МИД Украины из-за ситуации с задержанными работниками инкассации. Заявление обнародовало венгерское проправительственное издание Magyar Nemzet.

Что Сийятро сказал о возвращении похищенных средств?

По словам Сийярто, после задержания инкассаторов в Украине якобы "вспыхнула серьезная паника", поскольку, по утверждению венгерской стороны, через территорию страны перевозили сотни миллионов евро и долларов. Он заявил, что для Будапешта важно выяснить, с какой целью эти средства находились в Венгрии и на что их могли тратить.

Это стало вопросом национальной безопасности здесь, у нас, в Венгрии, что сотни миллионов евро и сотни миллионов долларов наличными, связанные с украинцами, делали в Венгрии,

– заявил глава венгерской дипломатии.

Сийярто также предположил, что перевозка крупных сумм денег может быть связана с якобы возможным вмешательством Украины в парламентские выборы в Венгрии. В то же время он не привел доказательств таких обвинений.

По словам министра, украинская сторона, вызвав венгерского посла, требовала только возврата денег, однако, как утверждает Сийярто, якобы не предоставила ответов на вопросы венгерских властей о происхождении и назначении средств.

Похищение инкассаторов в Венгрии: последние новости